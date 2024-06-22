UFC Fight Night: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. По такому случаю промоушен собрал очень мощный кард, в котором немало российских бойцов. В основном карде первым из россиян в клетку выйдет Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет будет биться с Антонио Троколи.

Затем состоится противостояние двух русских парней – Сергея Павловича и Александра Волкова. Возглавить турнир должен был поединок Хамзата Чимаева с экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Скорее всего, бой носил бы претендентский характер. Но Хамзат был вынужден сняться. В итоге его место занял россиянин Икрам Алискеров.

Смотреть в прямом эфире прелимы можно на телеканале «Матч Боец», а основной кард покажет «Матч!».

Прелимы:

Лонг Сяо – Чан Хо Ли;

Магомед Гаджиясулов – Брендсон Рибейро;

Кюн Хо Кан – Муин Гафуров;

Ринат Фахретдинов – Николас Далби;

Мухаммаджон Наимов – Фелипе Лима;

Насрат Хакпараст – Джаред Гордон.

Основной кард:

Джонни Уокер – Волкан Оздемир;

Шарабутдин Магомедов – Антонио Троколи;

Келвин Гастелум – Даниэль Родригес;

Сергей Павлович – Александр Волков;

Икрам Алискеров – Роберт Уиттакер.

Букмекеры не могли обойти такой богатый на события кард и предложили множество вариантов специальных и дополнительных ставок на турнир в Саудовской Аравии. Так, например, можно поставить, что тотал боёв, закончившихся нокаутом, будет больше 4.5 за 1.85. Ровно столько же предлагают на тотал меньше 4.5 боя.

Если хотя бы два поединка завершатся раздельным решением судей, сыграет коэффициент 1.60. Также можно сделать ставку, что на турнире не будет боёв, закончившихся победой в первом раунде за 25.0. Если в любом из поединков у бойца снимут балл, сыграет коэффициент 8.00.