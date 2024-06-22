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Грузия – Чехия: прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024

Грузия – Чехия: прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024
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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Грузия – Чехия. Начало игры – в 16:00 мск. Обе команды занимают последние места в группе F. Свои первые матчи они проиграли.

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10000 симуляций возможного исхода. Он отдаёт предпочтение сборной Чехии — 45,3%. Коэффициент на победу «народной команды» равен 1.83.

Прогноз на матч Грузия — Чехия:
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Шансы сборной Грузии искусственный интеллект оценил в 29,5%. Букмекеры, в свою очередь, предлагают на успех «крестоносцев» коэффициент 4.30.

Соответственно вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 25,2%. Ставки на этот исход принимают за 3.70.

Чего ждать от сегодняшних матчей на Евро-2024:
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