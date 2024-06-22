Грузия – Чехия: прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024

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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Грузия – Чехия. Начало игры – в 16:00 мск. Обе команды занимают последние места в группе F. Свои первые матчи они проиграли.

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10000 симуляций возможного исхода. Он отдаёт предпочтение сборной Чехии — 45,3%. Коэффициент на победу «народной команды» равен 1.83.

Шансы сборной Грузии искусственный интеллект оценил в 29,5%. Букмекеры, в свою очередь, предлагают на успех «крестоносцев» коэффициент 4.30.

Соответственно вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 25,2%. Ставки на этот исход принимают за 3.70.