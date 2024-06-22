Сергей Павлович – Александр Волков: кто фаворит, коэффициенты и ставки

Впервые на территории Саудовской Аравии состоится турнир UFC. Нетрудно представить, как много болельщиков соберёт «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Да ещё и с таким кардом! В соглавном событии подерутся два топовых россиянина – Сергей Павлович и Александр Волков. Начало их поединка – 22 июня не ранее 23:30 мск.

Букмекеры видят в Павловиче фаворита, поэтому предлагают поставить на его победу за 1.46. Шансы Волкова оценили в 2.80.

Эксперты не верят, что этот бой пройдёт все три раунда. Ставки, что поединок будет полным, принимают за 4.05. Если схватка завершится дисквалификацией – сыграет коэффициент 70.

Ставки на победу Павловича нокаутом в первом раунде принимают с коэффициентом 2.75. Сергею не привыкать заканчивать поединки рано. Если десантник выиграет нокаутом – сыграет коэффициент 1.77. Вероятность досрочной победы Волкова оценили в 3.95. Если он выиграет по очкам – сыграет коэффициент 7.60.