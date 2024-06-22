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Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров: ставки и коэффициенты на бой UFC

Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров: ставки и коэффициенты на бой UFC
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В ночь с 22 на 23 июня 2024 года в Эр-Рияде пройдёт первый в истории Саудовской Аравии турнир UFC. В главном поединке вечера Роберт Уиттакер подерётся с Икрамом Алискеровым. Начало события — не ранее 00:00 мск.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров
23 июня 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Икрам Алискеров

Букмекеры выделяют фаворитом Икрама Алискерова. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.80, а на успех Роберта Уиттакера — за 2.06. Если будет ничья — сыграет 50.0.

Эксперты не верят, что бой пройдёт всю дистанцию. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают с коэффициентом 2.60, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.46.

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На победу Уиттакера нокаутом предлагают коэффициент 2.95. По очкам – 4.20. Если Роберт отправит Икрама в нокаут ударом ноги в подбородок – сыграет коэффициент 37.0.

Победа Алискерова нокаутом оценена букмекерами коэффициентом 3.30. Если россиянин выиграет по очкам, сыграет 8.05. Досрочная победа Икрама идёт за 2.55.

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