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Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров: ставки и коэффициенты на бой UFC

В ночь с 22 на 23 июня 2024 года в Эр-Рияде пройдёт первый в истории Саудовской Аравии турнир UFC. В главном поединке вечера Роберт Уиттакер подерётся с Икрамом Алискеровым. Начало события — не ранее 00:00 мск.

Букмекеры выделяют фаворитом Икрама Алискерова. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.80, а на успех Роберта Уиттакера — за 2.06. Если будет ничья — сыграет 50.0.

Эксперты не верят, что бой пройдёт всю дистанцию. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают с коэффициентом 2.60, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.46.

На победу Уиттакера нокаутом предлагают коэффициент 2.95. По очкам – 4.20. Если Роберт отправит Икрама в нокаут ударом ноги в подбородок – сыграет коэффициент 37.0.

Победа Алискерова нокаутом оценена букмекерами коэффициентом 3.30. Если россиянин выиграет по очкам, сыграет 8.05. Досрочная победа Икрама идёт за 2.55.