ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Португалия

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Португалия
Аудио-версия:
Комментарии

Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Турция – Португалия. Начало игры – в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды лидируют в группе F. Только благодаря разнице забитых мячей «лунные звёзды» занимают первое место.

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10 000 симуляций возможного исхода. Он отдаёт предпочтение сборной Португалии — 62%. Коэффициент на победу «избранных» равен 1.67.

Криштиану жаждет победы:
Турция — Португалия. Роналду избавится от главного конкурента
Турция — Португалия. Роналду избавится от главного конкурента

Шансы сборной Турции искусственный интеллект оценил в 17,8%. Букмекеры, в свою очередь, предлагают на успех «лунных звёзд» коэффициент 5.20.

Соответственно, вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 20,2%. Ставки на этот исход принимают за 4.20.

Что ставить на Евро-2024 сегодня:
Экспресс на Евро-2024: Бельгия устроит жару, Португалия идёт к цели
Экспресс на Евро-2024: Бельгия устроит жару, Португалия идёт к цели
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android