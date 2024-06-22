Суперкомпьютер сделал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Португалия

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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Турция – Португалия. Начало игры – в 19:00 мск.

Команды лидируют в группе F. Только благодаря разнице забитых мячей «лунные звёзды» занимают первое место.

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10 000 симуляций возможного исхода. Он отдаёт предпочтение сборной Португалии — 62%. Коэффициент на победу «избранных» равен 1.67.

Шансы сборной Турции искусственный интеллект оценил в 17,8%. Букмекеры, в свою очередь, предлагают на успех «лунных звёзд» коэффициент 5.20.

Соответственно, вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 20,2%. Ставки на этот исход принимают за 4.20.