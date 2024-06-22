Шара Буллет — Антонио Троколи: прогноз «Чемпионата» на бой UFC

22 июня в Саудовской Аравии состоится первый в истории страны турнир UFC. Запланировано множество интересных поединков. В одном из них Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, будет драться с Антонио Троколи.

Прогноз: победа Шары Буллета по очкам за 1.67.

Шара Буллет достаточно поздно попал в смешанные единоборства. Начиналось всё вообще с футбола, но это уже история. Теперь Магомедов — боец, который в перспективе может побороться за звание чемпиона UFC в среднем весе. Пока что он не знает поражений.

Дебютировал в организации Шарабутдин совсем недавно — в октябре 2023 года. Он единогласным решением победил Бруно Силву. Бой получился зрелищным. Он дал содержательный ответ на вопрос — почему и за какие заслуги россиянин получил приглашение в UFC.

Шансы Антонио на победу в грядущем поединке минимальны. Однако его решимость вызывает восхищение и уважение. Согласиться на дебютный бой в UFC на трёхдневном уведомлении — это сильно. Даже в случае поражения Троколи останется в выигрыше. UFC нужны такие самоотверженные, готовые драться на коротком уведомлении бойцы.

Победа в грядущем поединке откроет Шаре Буллету новые возможности, пути к более серьёзным вызовам. Поставить на то, что он выиграет по очкам, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Магомедов признался, что не думает, как бы быстрее завершить бой. Он растянет удовольствие.