Павлович — Волков: во сколько начало, по какому каналу покажут

Впервые на территории Саудовской Аравии состоится турнир UFC. Нетрудно представить, как много болельщиков соберёт «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Да ещё и с таким кардом! В соглавном событии подерутся два топовых россиянина – Сергей Павлович и Александр Волков. Начало их поединка – 22 июня не ранее 23:30 мск.

В прямом эфире поединок Сергей Павлович – Александр Волков можно смотреть на телеканале «Матч!»

Сергей Павлович лишился возможности выиграть титул временного чемпиона, когда в последнем поединке проиграл Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.

Александр Волков подходит к поединку с соотечественником с серией из трёх побед. Жаирзиньо Розенстрайка и Александра Романова он победил в первых раундах нокаутами, а Тая Туивасу — удушением Иезекииля во втором раунде.