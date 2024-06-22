Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров: прогноз на бой UFC

23 июня 2024 года в Эр-Рияде пройдёт первый в истории Саудовской Аравии турнир UFC. В главном поединке вечера Роберт Уиттакер подерётся с Икрамом Алискеровым. Начало события — не ранее 00:00 мск.

Прогноз: тотал больше 2.5 раунда за 1.60.

Икрам начал свой путь в единоборствах с самбо. В любительском спорте Алискеров собрал внушительную коллекцию призовых мест на престижных соревнованиях. Он выиграл золотые медали на чемпионатах мира и Европы, победив многих сильных соперников.

Алискеров попал в UFC благодаря победе в бою с Марио Филипе де Соузой на Претендентской серии Даны Уайта. Икрам тот бой выиграл кимурой в первом раунде. Дальше последовали победы в схватках с Варлеем Алвесом и Филом Хоусом нокаутами.

Роберт Уиттакер в детстве занимался карате и за восемь лет обучения достиг чёрного пояса. Жнец выступает в UFC с 2012 года и заслужил репутацию сильного бойца. Он довольно спокойно отнёсся к решению Чимаева сняться и оперативно поменял план подготовки к бою. Бывший чемпион UFC объяснил, что Борз уникальный атлет, а у Алискерова иной стиль и совершенно другие козыри.

Весьма вероятно, что Алискеров успеет внимательно изучить манеру действия своего соперника и постарается нейтрализовать козыри Уиттакера. У Икрама хорошее кардио, что позволит поддерживать высокий темп, но вряд ли он будет форсировать бой. Россиянину нужно адаптироваться и посмотреть, на что способен бывший чемпион UFC. Наша ставка будет на тотал больше 2.5 раунда за 1.60.