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Прогноз на бой UFC Сергей Павлович — Александр Волков

Прогноз на бой UFC Сергей Павлович — Александр Волков
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Впервые на территории Саудовской Аравии состоится турнир UFC. Нетрудно представить, как много болельщиков соберёт «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Да ещё и с таким кардом! В соглавном событии подерутся два топовых россиянина – Сергей Павлович и Александр Волков. Начало их поединка – 22 июня не ранее 23:30 мск.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Александр Волков
22 июня 2024, суббота. 23:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Александр Волков

Прогноз: победа Волкова за 2.80.

Павлович – крайне быстрый тяжеловес. За счёт длины рук и стремительной реакции Сергей умеет нанести акцентированный удар и закончить схватку в свою пользу. Но не стоит отмахиваться от последнего неудачного боя с Томом Аспиналлом, который отправил россиянина в нокаут. Хотя после провала в поединке с Алистаром Оверимом россиянин выдал свою феноменальную серию из шести побед в первых раундах.

Волков стремительно перезагружает свою карьеру. Поражения в боях с Сирилем Ганом и Томом Аспиналлом заставили россиянина проделать серьёзнейшую работу над ошибками. В итоге он стал действовать очень агрессивно на первых минутах поединков и заметно улучшил работу в стойке. Тот же Туиваса почувствовал на себе прогресс Драго в разнообразных ударах.

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Волков умеет держать соперника на расстоянии, задействуя удары ногами. Павловичу будет сложно пробиться к Александру и вступить в размен, поскольку у Драго есть несколько отработанных финтов и приёмов, с помощью которых он уходит и атакует провалившегося бойца.

Хотя в силе и мощи Павловича нет никаких сомнений, разносторонние навыки Александра помогут ему завершить бой в свою пользу. Нам представляется перспективной ставка на победу Александра Волкова с коэффициентом 2.80.

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