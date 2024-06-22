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Бельгия — Румыния: прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024

Бельгия — Румыния: прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024
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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Румыния. Начало игры – в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Цыплята» занимают первое место в группе Е благодаря победе в игре с украинцами. «Красные дьяволы» находятся на последней строчке. В их графе очков пока красуется 0.

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10 000 симуляций возможного исхода. Он отдаёт предпочтение сборной Бельгии – 62,8%. Коэффициент на победу «красных дьяволов» равен 1.50.

Шансы сборной Румынии искусственный интеллект оценил в 16,6%. Букмекеры, в свою очередь, предлагают на успех «цыплят» коэффициент 6.80.

Соответственно, вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 20,6%. Ставки на этот исход принимают за 4.60.

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