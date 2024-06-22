ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Сергей Павлович — Александр Волков: где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

Сергей Павлович — Александр Волков: где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир
Аудио-версия:
Комментарии

Впервые на территории Саудовской Аравии состоится турнир UFC. Нетрудно представить, как много болельщиков соберёт «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Да ещё и с таким кардом! В соглавном событии подерутся два топовых россиянина – Сергей Павлович и Александр Волков. Начало их поединка – 22 июня не ранее 23:30 мск.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Александр Волков
22 июня 2024, суббота. 23:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Александр Волков

В прямом эфире поединок Сергей Павлович – Александр Волков можно смотреть на телеканале «Матч!».

Сергей Павлович лишился возможности выиграть титул временного чемпиона, когда в последнем поединке проиграл Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.

Александр Волков подходит к поединку с соотечественником с серией из трёх побед. Жаирзиньо Розенстрайка и Александра Романова он победил в первых раундах нокаутами, а Тая Туивасу — удушением Иезекииля во втором раунде.

Прогноз на бой Павлович — Волков:
Сергей Павлович — Александр Волков. Драго попадёт под каток десантника
Сергей Павлович — Александр Волков. Драго попадёт под каток десантника
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android