Хорватия — Италия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

Групповой этап чемпионата Европы — 2024 продолжится 24 июня ещё двумя матчами 3-го тура. Помимо Албании с Испанией, в понедельник отношения будут выяснять Хорватия и Италия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры не видят явного фаворита. Победа хорватов оценивается коэффициентом 3.20, что приблизительно равно 30% вероятности. На успех итальянцев можно поставить с коэффициентом 2.50 — 40% вероятности. Ничья доступна с тем же значением, что и победа «шашечных» (30%).

Точный удар подопечных Лучано Спаллетти идёт в линии с коэффициентом 1.26, что эквивалентно 79% вероятности. Если сетку ворот оппонента потревожат подопечные Златко Далича, сыграет коэффициент 1.35. Это около 74% вероятности. Голы в обе стороны доступны с коэффициентом 1.65 (60%).

Однако эксперты сомневаются в высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.