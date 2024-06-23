Шотландия — Венгрия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024

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Сборные Шотландии и Венгрии встретятся 23 июня в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Сборная Венгрии стартовала на турнире с двух поражений — 1:3 от Швейцарии и 0:2 от Германии. Команда Шотландии потерпела разгромное поражение от Германии (1:5), но сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

На этот раз букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Венгрии. Ставки на подопечных Марко Росси принимаются с коэффициентом 2.44: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2440 рублей.

Шансы сборной Шотландии выражены коэффициентом 2.65. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

На тотал больше 2.5 гола дают 1.80, а на тотал меньше 2.5 гола — 2.15. Если каждая из команд сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.65.