Шотландия — Венгрия: эксперты назвали самый вероятный счёт матча

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборные Шотландии и Венгрии встретятся 23 июня в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Венгрии. Ставки на подопечных Марко Росси принимаются с коэффициентом 2.44: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2440 рублей.

Шансы сборной Шотландии выражены коэффициентом 2.65. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

На тотал больше 2.5 гола дают 1.80, а на тотал меньше 2.5 гола — 2.15. Если каждая из команд сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.65.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.70). Ниже оценивается точный счёт 2:1 в пользу Венгрии (9.00).

На победу Венгрии со счётом 1:0 дают 9.30, а на победу Шотландии со счётом 2:1 — 9.40.

Заключить пари на 1:0 в пользу шотландцев можно за 9.70.