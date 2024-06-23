Шотландия — Венгрия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Венгрия.

Ставка: Венгрия не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.84.

Венгрия на Евро-2024 проиграла Швейцарии (1:3) и Германии (0:2), но к уровню самоотдачи команды у Марко Росси вряд ли есть претензии. Неожиданно слабо сыграла оборона, которая в квалификации ЧЕ-2024 была самой надёжной линией Венгрии. Не обладая игроками высокого уровня, кроме Доминика Собослаи, Марко Росси сместил акцент на командное взаимодействие и преуспел в этом. Прессинг «волшебных мадьяр» нельзя назвать эталонным, но это довольно сильный аргумент.

В атаке Венгрия вариативна. Команда неплохо играет при владении, создавая угрозы сопернику с помощью проникающих передач. Есть опция у Росси в виде кинжальных фланговых контратак с прострелами в штрафную или смещением вингеров в центр с последующим ударом. Шотландии придётся выдержать мощное давление, поскольку терять «волшебным мадьярам» уже нечего и их устроит только победа.

Шотландию после разгрома в матче с Германией (1:5) списали со счетов, но забыли про характер, присущий «тартановой армии». Где не хватает игровых качеств и индивидуального мастерства, подопечные Стива Кларка берут напором и самоотдачей. Вот и Швейцария, успокоенная после хорошей игры с венграми, явно недооценила соперника.

«Тартановая армия», конечно же, не удивила кружевными комбинациями в атаке, но забила неплохой гол в контратаке и создала пару моментов после розыгрыша стандартов. Ошибки в обороне никуда не делись, а одна и привела к пропущенному мячу, который в очередной раз подтвердил умение Шердана Шакири выполнять дальние удары.

Шотландии и Венгрии нужна победа в 3-м туре. «Волшебные мадьяры» превосходят соперника в плане комбинационной игры, но вряд ли допустят недооценку.

Шотландия под прессингом часто теряется, совершает ошибки, поскольку мало вариантов впереди для развития атаки, но это физически крепкая сборная, и она будет создавать угрозу после розыгрыша угловых. Мы предлагаем сделать ставку на то, что Венгрия не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча, за 1.84.