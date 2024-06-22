Шотландия — Венгрия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

23 июня в Штутгарте на «Мерседес-Бенц-Арене» состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Шотландия — Венгрия. Начало встречи запланировано 22:00 мск.

Эксперты считают фаворитами «волшебных мадьяр»: поставить на победу сборной Венгрии можно с коэффициентом 2.51. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2510 рублей.

Победа команды Шотландии оценивается в 2.71. На ничью дают коэффициент 3.72.

Букмекеры считают, что игра Шотландия — Венгрия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18.

Если забьют шотландцы, сыграет коэффициент 1.25. Гол венгров доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.