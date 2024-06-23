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Швейцария — Германия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Швейцария — Германия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Швейцария — Германия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

«Сборная Германии – это лидер группы A и команда, которая идёт пока что без поражений и потерь очков.
Швейцарцы вторые, у них четыре очка, и они практически гарантировали себе выход из группы. Потому что даже если Шотландия обыграет Венгрию и у неё тоже будет четыре очка, по разнице мячей всё равно швейцарцев не обойдёт. Поэтому второе место уже практически гарант для команды Якина.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для немцев по статусу, безусловно, важно занять первое место в группе, они могут уступить первое место, если только проиграют Швейцарии.

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Поэтому по большому счёту игра какого-то большого турнирного значения не имеет, но она статусная для хозяев турнира, для сборной Германии, которая показывает хороший футбол на этом чемпионате Европы. Немцы лихо играют в атаку, не без проблем в обороне. Швейцарцы могут этим воспользоваться. Поэтому думаю, что надо играть «верх». «Обе забьют» тоже стоит рассмотреть как вариант, но мне больше нравится «верх». Моя ставка – тотал больше 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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