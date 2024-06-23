Швейцария — Германия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Швейцария — Германия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

«Сборная Германии – это лидер группы A и команда, которая идёт пока что без поражений и потерь очков.

Швейцарцы вторые, у них четыре очка, и они практически гарантировали себе выход из группы. Потому что даже если Шотландия обыграет Венгрию и у неё тоже будет четыре очка, по разнице мячей всё равно швейцарцев не обойдёт. Поэтому второе место уже практически гарант для команды Якина.

Для немцев по статусу, безусловно, важно занять первое место в группе, они могут уступить первое место, если только проиграют Швейцарии.

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Поэтому по большому счёту игра какого-то большого турнирного значения не имеет, но она статусная для хозяев турнира, для сборной Германии, которая показывает хороший футбол на этом чемпионате Европы. Немцы лихо играют в атаку, не без проблем в обороне. Швейцарцы могут этим воспользоваться. Поэтому думаю, что надо играть «верх». «Обе забьют» тоже стоит рассмотреть как вариант, но мне больше нравится «верх». Моя ставка – тотал больше 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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