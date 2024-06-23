Швейцария — Германия: прогноз Сергея Дурасова на игру группы А Евро-2024

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Германия.

Ставка: Швейцария не проиграет и обе забьют за 3.00.

«22 июня в рамках 3-го тура чемпионата Европы по футболу состоится матч Швейцария – Германия. Немцы обеспечили себе выход из группы, набрав шесть очков в двух турах. Швейцарцы имеют в своем активе четыре очка и занимают второе место в группе А. Сборной Германии достаточно не проиграть, чтобы остаться на первом месте.

Швейцарцы очень симпатичны и немцев точно не боятся, в последних двух официальных матчах играли с ними вничью. Тем более что побеждать не обязательно, ничья позволит швейцарцам осуществить прямой выход из группы. Немцев ничья тоже устроит, оставит их на первой строчке. Играли бы на первенство заводов, распилили бы. Играть будут раскованно, в атаку, в этом не сомневаюсь. А вот исход предугадать сложнее, думаю, Германия допустит ошибку, лучше здесь, чем в плей-офф, даже полезно будет. Беру двойной шанс Швейцарии плюс обе команды забьют», — приводит слова Дурасова «РБ Спорт».