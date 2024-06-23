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Швейцария — Германия: прогноз Алексея Гасилина на игру 3-го тура Евро-2024

Швейцария — Германия: прогноз Алексея Гасилина на игру 3-го тура Евро-2024
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Германия.

Ставка: тотал фолов Германии больше 11.5 за 1.90.

«Немцы лидируют и практически всё сделали для выхода из группы. Именно по этой причине мы наверняка увидим ротацию. Швейцарцы имеют четыре очка в своём активе, поэтому постараются выжать максимум из этой игры. Мой сегодняшний прогноз будет основываться на фолах. Если мы посмотрим за матчами с участием хозяев турнира, то они больше всех фолят на Евро. Добавьте сюда то, что на поле в составе сборной Германии выйдет большое количество игроков, которые захотят доказать свою состоятельность. Они будут заряжены, поэтому вероятность фолов с их стороны весьма высока.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ожидаю, что швейцарцы смогут отличиться в этой встрече. У хозяев чемпионата Европы в обороне не всё гладко. Может и Нойер позволить себе ошибиться. Если это произойдёт, то игра раскроется и шансы на большое количество нарушений возрастут. Отталкиваясь от этого, предлагаю взять индивидуальный тотал фолов больше 11.5 на сборную Германии», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

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