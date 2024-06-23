Швейцария — Германия: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Швейцария — Германия.

Ставка: 1:1 за 6.40.

«Начинается последний тур группового раунда Евро-2024. Швейцария сыграет с Германией. Для меня тут фаворит очевиден. Хотя и не уверен, что мы увидим лёгкую победу немцев.

Швейцария имеет все шансы на выход в плей-офф – для команды это было бы большим успехом. Сейчас она на втором месте с четырьмя очками. Преследователи отстают от швейцарцев на три и четыре очка. Так что коллективу нужно добиться успеха в последнем туре, чтобы точно выйти из группы.

В 1-м туре швейцарцам удалось уверенно переиграть венгров со счётом 3:1. 2-й тур был более сложным для команды – ничья с шотландцами. Примерно равный футбол мы увидели, много моментов было с обеих сторон. Инициативы чуть больше исходило от команды Мурата Якина. Но в итоге – 1:1.

А вот Германия в 1-м туре просто не заметила Шотландию. Это был матч открытия Евро, и подопечные Нагельсмана стремились доказать всем скептикам, что те в них зря сомневались. Так и вышло – доминирующий разгром со счётом 5:1. А вот с Венгрией выиграть в той же манере немцам не удалось. Сказались небольшие проблемы в нападении, Хаверц не мог вполне раскрыться, видна была растерянность Зане. Но зато Мусиала действовал уверенно и снова забил. Венгрия пару шансов имела, но реализовать их не смогла – 0:2.

В группе для Германии всё уже решено. Но я не считаю, что сейчас команда из-за этого сыграет спустя рукава. Возможно, Нагельсман даст некоторым игрокам основы отдохнуть перед плей-офф. Но даже второй состав немцев способен обыграть Швейцарию.

Впрочем, не стал бы я и самих подопечных Якина недооценивать. Швейцария – самый сложный соперник Германии в группе. За любые ошибки она готова наказать. Так что вряд ли немцы добудут тут сухую победу. Тем более швейцарцам очки как раз нужны, чтобы не давать шансов преследователям в группе.

Поставлю всё-таки на ничью, а точнее, на счёт 1:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».