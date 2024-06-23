Швейцария — Германия: ставка Романа Павлюченко на игру Евро-2024 23 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Германия.

Ставка: Швейцария не проиграет за 2.24.

«Швейцария и Германия сойдутся в 3-м туре чемпионата Европы. Как по мне, тут нас ждёт примерно равная игра, учитывая их положение в группе.

Германия для себя все вопросы в групповом раунде Евро закрыла – она точно попадает в плей-офф. Конечно, особенно после ЧМ-2022, у сборной был страх снова выдать неудачный турнир. Но это домашний Евро, и уже в первом матче немцы уверенно разгромили шотландцев (5:1). Во 2-м туре были проблемы с Венгрией, далеко не всё получалось у команды Нагельсмана. Но класс игроков взял своё – они победили 2:0, не пропустили и вышли в плей-офф.

Хотя первая строчка на финише пока не гарантирована хозяевам Евро. Ведь Швейцария идёт второй и имеет всего на два балла меньше. Она в 1-м туре сумела победить венгров со счётом 3:1. Примерно равный был матч, но на опыте швейцарцы решили все вопросы, реализовали свои моменты. Затем был тяжёлый матч с Шотландией. Соперник активно давил, прессинговал. Итог – 1:1. Теперь выход в плей-офф тоже близок для Швейцарии.

Думаю, Нагельсман в этом матче выпустит не всех игроков основы, некоторым он может дать отдых перед плей-офф. Но всё равно Германия тут фаворит. Другой вопрос, как сыграет Швейцария. Она уже показала на этом ЧЕ определённый уровень, готовность бороться за очки и играть надёжно все 90 минут.

Я рискну и поверю в то, что Швейцария не уступит. Да, Германия будет давить, даже несмотря на отсутствие особой мотивации. Резервисты сыграют активно. Но у швейцарцев как раз есть опыт, чтобы подобную игру перетерпеть и даже баллы набрать», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».