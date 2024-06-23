Швейцария — Германия: ставка Эльвина Керимова на игру 3-го тура Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Германия.

Ставка: победа Германии за 1.70.

«Швейцария и Германия сыграют в 3-м туре Евро-2024. Швейцарцы набрали четыре очка после двух туров. Можно сказать, что они набрали проходной балл. Скорее всего, мы эту команду увидим в плей-офф. Думаю, здесь почти всё уже понятно.

Во 2-м туре с Шотландией швейцарцы играли острее, у них было чуть больше моментов. Нельзя сказать, что игра была односторонней. У шотландцев тоже были шансы, они, в общем, неплохо тоже несколько раз убегали в атаку. Обе команды играли агрессивно, прессинговали и этим пользовались. В целом я думаю, что ничейный итог матча сложно назвать сенсацией, потому что в целом, повторюсь, по игре какого-то явного преимущества одностороннего не было. Но Швейцарию вполне такой результат стратегически устроил.

Германия досрочно вышла из группы с шестью очками. Она после разгрома Шотландии разобралась с Венгрией с большими проблемами. Венгры лучше адаптировались под Германию, лучше подстроились, разобрали игру немцев. Уже по ходу матча команда Нагельсмана реагировала, оттягивался в глубину Мусиала для получения мяча. В итоге Германия, несмотря на то что получила несколько опасных моментов на свои ворота, всё-таки одержала комфортную для себя победу со счётом 2:0.

Потрясающую игру показывают пока немцы на этом турнире, контролируют матчи, контролируют соперников, контролируют мяч. Показывают они лучшую игру в позиционном нападении на этом Евро. Даже если вспомнить, какой классный второй гол немцы забили в игре с Венгрией.

Пока Германия, кстати, ведь не гарантировала себе первое место в этой группе, потому что у Швейцарии четыре очка, а у неё – шесть. Так что совершенно точно на 100% расслабленными немцы не будут перед 3-м туром. Да, будут изменения в составе наверняка, и в том числе связанные с жёлтыми карточками, которые есть уже у нескольких игроков защиты. Но эти изменения, я думаю, существенно на ситуацию не повлияют. Германия останется фаворитом матча. Я просто взял бы её победу», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».