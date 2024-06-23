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Швейцария — Германия: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 во Франкфурте

Швейцария — Германия: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 во Франкфурте
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Швейцария – Германия.

Ставка: победа Германии с форой (-1) за 2.12.

«Для того чтобы официально оформить себе путёвку в 1/8 финала, сборной Швейцарии достаточно сыграть вничью со сборной Германии в заключительной игре группового этапа. Правда, задача эта не из простых.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре подопечные Мурата Якина как раз так и сыграли со сборной Шотландии (1:1). У представителей страны банков отличился Шердан Шакири.

Ну а команда Юлиана Нагельсмана уже обеспечила себе выход из группы, уверенно обыграв сборную Венгрию – 2:0 при помощи точных ударов Джамала Мусиалы и Илкая Гюндогана.

В предстоящей встрече немцы хотя и не будут рвать и метать на поле, но и своего тоже не отдадут», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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