Швейцария — Германия: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 во Франкфурте

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Швейцария – Германия.

Ставка: победа Германии с форой (-1) за 2.12.

«Для того чтобы официально оформить себе путёвку в 1/8 финала, сборной Швейцарии достаточно сыграть вничью со сборной Германии в заключительной игре группового этапа. Правда, задача эта не из простых.

Во 2-м туре подопечные Мурата Якина как раз так и сыграли со сборной Шотландии (1:1). У представителей страны банков отличился Шердан Шакири.

Ну а команда Юлиана Нагельсмана уже обеспечила себе выход из группы, уверенно обыграв сборную Венгрию – 2:0 при помощи точных ударов Джамала Мусиалы и Илкая Гюндогана.

В предстоящей встрече немцы хотя и не будут рвать и метать на поле, но и своего тоже не отдадут», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».