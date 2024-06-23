Швейцария — Германия: прогноз Романа Гутцайта на игру 3-го тура группы А Евро-2024

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Германия.

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Немцы уже обеспечили себе выход в плей-офф домашнего чемпионата Европы, одержав две победы в стартовых турах этого турнира. Германия смотрелась просто шикарно в игре с Шотландией, которой она забила пять, и немцы были хороши и продуктивны в атаке во встрече с Венгрией, в ворота которой были отправлены два мяча.

Теперь Юлиан Нагельсман имеет всё для того, чтобы провести максимально масштабную ротацию в игре с командой Швейцарии. Во-первых, даже если Германия сыграет не тем составом, которым проводила первые два матча, совершенно не факт, что Швейцария сможет её победить. Ну, а во-вторых, дать столь необходимую паузу внутри краткосрочного турнира просто необходимо. Это сделает любой тренер, находящийся на месте Юлиана Нагельсмана. Поэтому ждём много интересных, свежих немецких футболистов вроде Лероя Зане, который наверняка выйдет на поле в стартовом составе.

Что касается команды Мурата Якина, у неё очень комфортное положение, четыре очка после стартовых двух туров, даже в случае неудачи в игре с Германией Швейцария, скорее всего, пройдёт дальше. Поэтому швейцарцы будут абсолютно раскрепощены в матче с хозяевами турнира и, мне кажется, найдут возможность угрожать воротам даже не факт, что Мануэля Нойера. Может быть, и вратарь будет другой у Германии в матче. Поэтому здесь я предположу, что обе команды создадут немало моментов и смогут обменяться забитыми мячами. Мой прогноз — обе забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».