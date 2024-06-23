ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швейцария — Германия: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы по футболу

Швейцария — Германия: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Германия.

Ставка: победа Германии и ТБ 1.5 за 1.97.

«Швейцария в отличной форме: победа над Венгрией и ничья в игре с Шотландией позволила команде комфортно расположиться на второй строчке турнирной таблицы. Разница мячей «+2», сейчас команда практически вышла в плей-офф, отличный результат для команды, которая никогда не побеждала в турнире. Сейчас шанс на выход высок, достаточно взять хоть одно очко в ближайшем матче, и команда наверняка окажется в раунде на выбывание.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Германия уже в плей-офф, последний тур — формальность, но команда, которая выступает дома, наверняка попробует выиграть три матча из трёх. Такой расклад выведет их в 1/8 с первого места, результат, которого очень ждут болельщики. Фаворит в ближайшем матче очевиден, Германия значительно сильнее, но больше нужно добыть очки именно швейцарцам. Ставка: победа Германии + тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Швейцария — Германия. Кроос позволит себе расслабиться
Швейцария — Германия. Кроос позволит себе расслабиться
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android