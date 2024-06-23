Швейцария — Германия: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы по футболу

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Германия.

Ставка: победа Германии и ТБ 1.5 за 1.97.

«Швейцария в отличной форме: победа над Венгрией и ничья в игре с Шотландией позволила команде комфортно расположиться на второй строчке турнирной таблицы. Разница мячей «+2», сейчас команда практически вышла в плей-офф, отличный результат для команды, которая никогда не побеждала в турнире. Сейчас шанс на выход высок, достаточно взять хоть одно очко в ближайшем матче, и команда наверняка окажется в раунде на выбывание.

Германия уже в плей-офф, последний тур — формальность, но команда, которая выступает дома, наверняка попробует выиграть три матча из трёх. Такой расклад выведет их в 1/8 с первого места, результат, которого очень ждут болельщики. Фаворит в ближайшем матче очевиден, Германия значительно сильнее, но больше нужно добыть очки именно швейцарцам. Ставка: победа Германии + тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».