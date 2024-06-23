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Швейцария — Германия: прогноз Виктора Гусева на матч 3-го тура Евро-2024

Швейцария — Германия: прогноз Виктора Гусева на матч 3-го тура Евро-2024
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Германия.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.09.

«Немцы выйдут на поле во Франкфурте-на-Майне в ранге обладателя первой путёвки в 1/8 финала. Две победы пока обеспечили сборной Германии первое место. Не имеющие поражений швейцарцы могут сдвинуть их на второе, но это, во-первых, маловероятно, а во-вторых, не имеет принципиального значения.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Швейцарию, как и Германию, более чем устроит и ничья. Даже при поражении с небольшим счётом она гарантированно не останется без своей второй позиции. Одним словом, у обоих соперников есть возможность и передохнуть, и сделать прикидки перед плей-офф. И уж Германии вполне позволительно будет выпустить на поле резервистов, тем более что многие из них не уступают по уровню футболистам основного состава.

Германия забила на турнире семь мячей, из которых два на счету её лучшего бомбардира Мусиалы. Швейцарцы забили четыре, не уйдя с поля без гола в обоих матчах. Один из самых красивых мячей на турнире в ворота Шотландии забил их ветеран Шакири.

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Немцы по праву хозяев были освобождены от отборочного турнира, а швейцарцы заняли в группе второе место после Румынии, потерпев от неё единственное поражение — 0:1 в Бухаресте. Кроме того, Швейцария одержала в квалификации четыре победы и аж пять раз сыграла вничью.

Команды располагают классными голкиперами: 38-летний Нойер надёжен в воротах Германии, а 35-летний Зоммер — у Швейцарии. Впрочем, в этой игре, по крайней мере, у немцев мы можем увидеть в стартовом составе дублёра. Риск в этой встрече будет сведён к минимуму. Было видно, что Германия берегла силы уже во втором матче, что же говорить о последней игре накануне плей-офф, до которого останется не так много времени. Турнирная ситуация не диктует энергозатратного атакующего футбола и со стороны Швейцарии», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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