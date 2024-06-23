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Шотландия — Венгрия: прогноз Тимура Журавеля на встречу 3-го тура Евро-2024

Шотландия — Венгрия: прогноз Тимура Журавеля на встречу 3-го тура Евро-2024
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Венгрия.

Ставка: пенальти за 3.10.

«Я выбираю достаточно хулиганский прогноз на этот матч. Это будет ставка на то, что в этом матче будет назначен пенальти. Почему я так думаю?

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во-первых, потому что уже один «привоз» шотландцы 11-метровый у себя организовали, венгры тоже. Мне кажется, что этим командам не хватает мастерства в обороне, не хватает защитникам координации в такой борьбе. Ну и жёлтые карточки, которые получили шотландцы в двух матчах, тоже на это намекают. То есть аккуратности в игре у них мало. И в штрафной это, скорее всего, будет означать 11-метровый. Тем более такой принципиальный матч, когда шотландцы при победе четыре очка набирают и выходят из группы. В общем, там будет рубилово, и, мне кажется, пенальти как ставка всегда с жирным коэффициентом – это хороший вариант при тех показателях оборонительных, которые есть у Шотландии и у Венгрии.

Поэтому предлагаю ставить на пенальти в игре Шотландии и Венгрии», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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