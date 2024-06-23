Шотландия — Венгрия: ставка Эльвина Керимова на матч группового раунда Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Венгрия.

Ставка: ТБ 8.5 углового за 1.70.

«Шотландия и Венгрия сойдутся в 3-м туре Евро. Шотландцы смогли показать достойный футбол во 2-м туре в игре со швейцарцами. Они агрессивно играли отрезками, прессинговали и убегали в быстрые атаки. Да допускали моменты игроки, могли пропустить и больше гола, могли проиграть. Но и свои шансы Шотландия имела. Она, в общем, показала, что это крепкая сборная и что матч, как с Германией, может случиться с любой командой.

У Шотландии, таким образом, одно очко и есть теоретические шансы даже на второе место. Но там разница голов намного хуже, чем у Швейцарии. А по личным встречам была ничья. Так что на вторую строчку реально претендовать сложно, но можно выйти и с третьей, поэтому если, предположим, Шотландия обыгрывает Венгрию, набирает четыре очка, то, их для выхода с третьего места, думаю, хватит.

Что касается Венгрии, то она достойно смотрелась с Германией. В первом тайме команда имела два классных момента. Она здорово проанализировала соперника и ограничила Германию. То есть у немцев не было такой свободы, какая была в матче с Шотландией в 1-м туре. Так что, я думаю, Венгрию в целом, учитывая уровень Германии, можно даже похвалить. Да, проиграли, да, 0 очков после двух туров.

Но шансы у венгров ещё есть, если они обыграют в последнем туре Шотландию, а нужно им, конечно, выигрывать с хорошей разницей. Дело в том, что разница мячей сейчас у Венгрии один забитый и пять – пропущенных. Так что ей нужно выигрывать больше чем 1:0 и смотреть уже на показатели в других группах, чтобы иметь хоть какие-то шансы на плей-офф. Со второй строчки Венгрия уже точно не выйдет.

В общем, это будет настоящая битва. Это будет матч за то, чтобы зацепиться за выход в плей-офф. Думаю, что по накалу, по нерву это должна быть классная игра. Считаю, что она должна получиться открытой, потому что в какой-то момент кого-то будет устраивать счёт, кто-то будет должен рисковать.

Так что игра должна получиться открытой, может быть, не сразу, может быть, во втором тайме. В связи с этим я на исход ставить не буду. Слишком сложная игра для прогнозирования исхода. Я бы взял угловые. Мне кажется, их должно быть много — общий тотал угловых больше 8.5 в матче с коэффициентом 1.70», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».