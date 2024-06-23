Шотландия — Венгрия: ставка Игоря Семшова на игру группового турнира Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Шотландия – Венгрия.

Ставка: ничья за 3.95.

«Сборная Шотландии ещё имеет теоретические шансы на выход в 1/8 финала. И за свой шанс подопечные Стива Кларка будут цепляться до конца. Ничья со Швейцарией (1:1), конечно, осложнила им эту задачу. А ведь «горцы» после гола Скотта Мактоминея вели в счёте. Правда, совсем недолго.

А сборная Венгрии уже выйдет на поле безо всяких шансов на выход из группы со второго места. Во 2-м туре команда Марко России уступила Германии 0:2. Так что сейчас венгры проведут тренировку повышенной сложности. Но очков дарить они не будут. Да и не хочется уезжать с Евро с нулём. И наиболее вероятный исход предстоящего матча – ничья», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».