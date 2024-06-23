Шотландия — Венгрия: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Европы по футболу

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Шотландия — Венгрия.

Ставка: ничья за 3.95.

«Шотландия встретится с Венгрией в 3-м туре Евро. Обе команды претендуют на третью строчку, а там можно и попасть в плей-офф. Эти сборные меня не так сильно впечатлили, были у них и свои провалы. Фаворита назвать сложно в их противостоянии.

Шотландцы после провального старта на Евро, когда они были разгромлены Германией (1:5), выдали весьма неплохой матч со Швейцарией. Класс игроков был немного ниже, но видна была их мотивация, рвение к победе. И свои очки сборная набрала – 1:1. «Тартановая армия» боролась, буквально «выгрызала» мяч у соперника. Не без ошибок, конечно, сыграл коллектив. Но впечатление от второй игры было неплохое.

Венгры же меня немного разочаровали, чуть лучших выступлений я от них ждал. Да, два поражения в двух турах – не совсем то, что заслужила эта команда. С другой стороны, это футбол. Победитель бывает только один. Венгрия старалась, моменты создавала. Но итог – 1:3 от Швейцарии, а потом и 0:2 от Германии. С немцами коллектив выглядел не так плохо, как та же Шотландия. Не давала свободы в нападении сопернику, команда останавливала его атаки. Но класс немцев взял своё – Венгрия пропустила дважды, а сама забить так и не смогла.

Примерно равная игра ожидается, очки нужны всем. Но вот сыграют ли они достаточно хорошо, чтобы потом с третьего места попасть в плей-офф? Думаю, в любом случае оба коллектива выйдут на поле биться. Явного фаворита не вижу у них», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».