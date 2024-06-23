Шотландия — Венгрия: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2024 в Штутгарте

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Венгрия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.72.

«В заключительном туре Евро сойдутся Шотландия и Венгрия. Учитывая уровень команд и их турнирное положение, думаю, нас тут ждёт интересное противостояние.

Обе сборные ещё имеют теоретические шансы на попадание в плей-офф, хотя бы с третьей строчки. Так, Венгрия уже швейцарцев со второго места точно не достанет – разрыв четыре очка. Но за третью позицию она ещё может побороться. Шотландия же отстаёт от второго места на три очка. При хорошей победе в 3-м туре, а также крупном поражении швейцарцев в матче с Германией может «тартановая армия» и второй прийти к финишу группового раунда Евро.

Поначалу казалось, что у Шотландии мало что выйдет на этом Евро. Она разгромно проиграла Германии в матче открытия. Вообще, ничего не показала и не создала. Пропустил коллектив пять мячей и сам ни разу по воротам соперника не пробил. Но вот пару дней назад в игре со Швейцарией картина уже была совсем другой. Мы увидели сыгранную и собранную команду шотландцев, которая готова прессинговать и создавать моменты. Ничейный счёт 1:1 в итоге вполне отражал ситуацию на поле.

А вот Венгрия вообще ни одного очка за два тура не набрала. Хотя провальных матчей она не проводила. Старт у коллектива тоже вышел тяжёлым – 1:3 от Швейцарии. Не хватило там венграм собранности и спокойствия – на опыте соперник их переиграл. Но затем последовал матч с Германией, в котором коллектив выглядел ещё лучше. Да, после 90 минут сборная всё равно проиграла – 0:2. Но эта неудача не была такой уж позорной, вполне могла Венгрия пару раз наказать хозяев турнира.

И с такими вводными мы подходим к их матчу. Определённые шансы на продолжение участия в турнире у них ещё есть. Так что расслабляться тут некому – обе команды будут активно играть на победу.

Определённый уровень они в предыдущих турах показали. Так что тут можно ожидать борьбы и много голов», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».