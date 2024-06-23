Шотландия — Венгрия: прогноз Семёна Зигаева на игру группы А чемпионата Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Венгрия.

Ставка: Шотландия не проиграет и ТБ 1.5 за 2.50.

«Сборная Шотландии после 1-го тура имеет в своём активе одно очко. Результат, которого для выхода в плей-офф явно не хватит. В первых двух турах на счету команды Стива Кларка только разгромное поражение и ничья.

Если в первом матче Шотландия без каких-либо шансов уступила Германии, то во второй игре Шотландии удалось оказать серьёзное сопротивления. Счёт открыл Мактоминей на 13-й минуте, но уже через 13 минут счёт сравняли: ошибкой шотландцев воспользовался Джердан Шакири. Счёт 1:1.

Венгрия — последняя команда, с нулём очков. Выйти в плей-офф пока ещё есть шансы, только сейчас необходимо побеждать, притом с хорошей разницей. В первых двух матчах у них два поражения и игра с Шотландией — последний шанс на борьбу в чемпионате Европы. Мне кажется, что в последнем матче группы Шотландия не проиграет и тотал матча будет больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».