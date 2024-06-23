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Шотландия — Венгрия: прогноз Александра Елагина на игру Евро-2024 23 июня

Шотландия — Венгрия: прогноз Александра Елагина на игру Евро-2024 23 июня
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Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Венгрия.

Ставка: ТБ 3 за 2.27.

«23 июня, в первый игровой день 3-го тура финального турнира Евро–2024, определится второй (вслед за Германией), а может быть, и третий участник 1/8 финала из группы А, где собраны сборные Германии, Швейцарии, Шотландии и Венгрии. Последняя пара этих команд сыграет в Штутгарте.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Немецкая команда — хозяйка Евро-2024 — уже обеспечила себе место в плей-офф, набрав максимальное количество очков. На втором месте швейцарцы, у которых в активе четыре очка. У шотландцев одно очко после двух матчей при разности мячей «-4». Такая разность мячей и у венгров, но у них нет очков после двух туров.

Чтобы впервые в своей истории выйти в плей-офф Евро, «тартановым» необходимо не просто выиграть у своего соперника, но выиграть с максимально бóльшим счётом, чтобы улучшить свою разность мячей, и надеяться, что немцы крупно переиграют швейцарцев. Но главное для британцев — победа над венграми, тогда есть надежда попасть в плей-офф через третье место в группе. Предпосылки для этого есть, поскольку единственные две победы шотландцев на групповом этапе в истории пришлись именно на заключительный 3-й тур.

Шотландцы испытывают большие проблемы с составом. Мало того что они перед самым стартом турнира потеряли из-за травм двух сильных форвардов, Бена Доука и Линдона Дайкса, а также крайнего защитника Нейтана Паттерсона, так ещё во время Евро-2024 они лишились ещё двух основных игроков в обороне — Райана Портеуса, удалённого в матче против Германии, и Кирана Тирни, которого унесли с поля на носилках в игре со Швейцарией. Надежда на Скотта Мактоминея, который с начала 2023 года забил восемь голов в 10 матчах сборной, что всего на один меньше, чем у всех остальных шотландских игроков, вместе взятых, за этот период (девять голов).

Сборная Венгрии, проиграв немцам 0:2 и Швейцарии 1:3, теперь не знает побед в восьми матчах на Евро подряд. Выход в плей-офф теперь кажется невероятной задачей для венгров. Ставим на тотал больше 3», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».

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