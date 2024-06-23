Швейцария — Германия: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

23 июня на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоится матч 3-го тура чемпионата Европы Швейцария — Германия, группа А. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

Немцы начали домашний Евро с безоговорочной победы над сборной Шотландии со счётом 5:1. Причём матч с шотландцами показал, что окапываться у собственной штрафной и надеяться на чудо — неподходящая тактика против немцев. Сборная Венгрии во 2-м туре учла ошибки предшественников и начала активно отвечать на атаки более грозного оппонента. Впрочем, подопечные Юлиана Нагельсмана всё равно выиграли со счётом 2:0.

Швейцарцам же ещё придётся побороться. Они идут на втором месте, имея в активе четыре очка и трёхочковый отрыв от ближайшего преследователя. А ближайший преследователь — это сборная Шотландии, с которой во 2-м туре как раз была ничья (1:1). Конечно, подопечные Мурата Якина выиграли в 1-м туре у сборной Венгрии со счётом 3:1 и имеют шесть голов форы перед шотландцами. И всё же лучше не проигрывать немцам.

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