Шотландия — Венгрия: получи фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

23 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Шотландия — Венгрия. Начало – в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит 1000 рублей!

Венгрия пока не раскрыла на Евро-2024 свой потенциал. Прогрессирующая под руководством Марко Росси команда за два тура группового этапа не набрала ни одного очка и рассчитывает на выход в плей-офф лишь с третьего места, но его ещё нужно занять. Прямой конкурент — это Шотландия, которая удивительным образом пришла в себя после разгрома в 1-м туре.

Венгрия на Евро-2024 проиграла Швейцарии (1:3) и Германии (0:2), но к уровню самоотдачи команды у Марко Росси вряд ли есть претензии. Его подопечные каждый эпизод доигрывали до конца, упирались что есть сил с бундестим и создали много неприятностей голкиперу Мануэлю Нойеру.

Шотландию после разгрома в матче с Германией (1:5) списали со счетов, но забыли про характер, присущий «тартановой армии». Где не хватает игровых качеств и индивидуального мастерства, подопечные Стива Кларка берут напором и самоотдачей. Вот и Швейцария, успокоенная после хорошей игры с венграми, явно недооценила соперника.

«Тартановая армия», конечно же, не удивила кружевными комбинациями в атаке, но забила неплохой гол в контратаке и создала пару моментов после розыгрыша стандартов. Ошибки в обороне никуда не делись, а одна и привела к пропущенному мячу, который в очередной раз подтвердил умение Шердана Шакири выполнять дальние удары.

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