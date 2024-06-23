Шотландия — Венгрия: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров

23 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Шотландия — Венгрия. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «волшебных мадьяр»: поставить на победу венгров можно с коэффициентом 2.51. Успех шотландцев оценивается в 2.71. На ничью дают коэффициент 3.72.

Смотреть матч Евро-2024 Шотландия — Венгрия можно будет на канале «Оkko Спорт».

Букмекеры считают, что игра Шотландия — Венгрия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют шотландцы, сыграет коэффициент 1.25. Гол венгров доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

Венгрия пока не раскрыла на Евро-2024 свой потенциал. Прогрессирующая под руководством Марко Росси команда за два тура группового этапа не набрала ни одного очка и рассчитывает на выход в плей-офф лишь с третьего места, но его ещё нужно занять. Прямой конкурент — это Шотландия, которая удивительным образом пришла в себя после разгрома в 1-м туре.

Венгрия на Евро-2024 проиграла Швейцарии (1:3) и Германии (0:2), но к уровню самоотдачи команды у Марко Росси вряд ли есть претензии. Его подопечные каждый эпизод доигрывали до конца, упирались что есть сил с бундестим и создали много неприятностей голкиперу Мануэлю Нойеру.

Шотландию после разгрома в матче с Германией (1:5) списали со счетов, но забыли про характер, присущий «тартановой армии». Где не хватает игровых качеств и индивидуального мастерства, подопечные Стива Кларка берут напором и самоотдачей. Вот и Швейцария, успокоенная после хорошей игры с венграми, явно недооценила соперника.

«Тартановая армия», конечно же, не удивила кружевными комбинациями в атаке, но забила неплохой гол в контратаке и создала пару моментов после розыгрыша стандартов. Ошибки в обороне никуда не делись, а одна и привела к пропущенному мячу, который в очередной раз подтвердил умение Шердана Шакири выполнять дальние удары.