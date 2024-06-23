Швейцария — Германия: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров

23 июня на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоится матч 3-го тура чемпионата Европы Швейцария — Германия, группа А. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры выдвигают фаворитом предстоящего матча сборную Германии. Её победа оценивается коэффициентом 1.76, что эквивалентно 57% вероятности. Успех сборной Швейцарии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 5.10, а вероятность куда ниже — 19%. При этом ничейный результат идёт в линии букмекеров с коэффициентом 3.90. То есть даже вероятнее победы швейцарцев.

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Аналитики также считают, что в матче стоит ждать голы. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если швейцарская команда забьёт, сыграет коэффициент 1.50. В голе немецкой команды почти не сомневаются — коэффициент 1.14. Поставить на голы в обе стороны можно за 1.78. Самый же вероятный счёт, по мнению экспертов, 1:0 в пользу бундестим. Коэффициент 7.40 и 13% вероятности.

Немцы начали домашний Евро с безоговорочной победы над сборной Шотландии со счётом 5:1. Причём матч с шотландцами показал, что окапываться у собственной штрафной и надеяться на чудо — смертеподобная тактика против немцев. Сборная Венгрии во 2-м туре учла ошибки предшественников и начала активно отвечать на атаки более грозного оппонента. Впрочем, подопечные Юлиана Нагельсмана всё равно выиграли со счётом 2:0.

Швейцарцам же ещё придётся побороться. Они идут на втором месте, имея в активе четыре очка и трёхочковый отрыв от ближайшего преследователя. А ближайший преследователь — это сборная Шотландии, с которой во 2-м туре как раз была ничья (1:1). Конечно, подопечные Мурата Якина выиграли в 1-м туре у сборной Венгрии со счётом 3:1 и имеют шесть голов форы перед шотландцами. И всё же лучше не проигрывать немцам.