Шотландия — Венгрия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Венгрия.

Ставка: ТБ 22.5 фола за 1.67.

«Для Шотландии и Венгрии предстоящий матч – это практически 1/16 финала. Почему не точно? Нет гарантии, что любой выигрыш выведет победителя в следующий раунд, плюс возможна ничья, которая никого не устроит.

Игра может пойти по разным сценариям – быстрый гол, нелепая ошибка или реализованный стандарт способны оказать сильнейшее влияние на рисунок и тактику.

У меня есть уверенность в запредельной самоотдаче и жажде борьбы. Отсюда ставлю на тотал фолов больше 22.5 за скромные 1.67. Не ожидаю чрезмерную грубость, но обилие мелких нарушений и массу стыков – обязательно.

На момент написания прогноза букмекеры давали тотал фолов на отметке 21.5. Статистика матчей в группе А выглядит показательно:

Германия – Шотландия, 24 фола;

Венгрия – Швейцария, 22 фола;

Германия – Венгрия, 22 фола;

Шотландия – Швейцария, 22 фола.

Но умные игроки прогрузили этот рынок, перед публикацией тотал поднялся до 22.5, поэтому риск увеличился», — отметил Прокофьев.