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Швейцария — Германия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Швейцария — Германия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария – Германия.

Ставка: Германия победит за 1.70.

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«Германия гарантировала себе место в плей-офф, Швейцария с огромной вероятностью – тоже. Формально это встреча за первую строчку в группе и теоретически более слабого соперника в 1/8 финала. Но на деле – много шансов на ротацию составов.

Ставки на подобные матчи всегда опасны и непредсказуемы. Заранее не угадать, что может прийти в голову тренерам. Лучше ориентироваться на стартовые составы за час до игры.

У меня такой возможности нет, поэтому беру чистую победу Германии за 1.70. Обоснование максимально простое:

Германия обязана побеждать в каждом матче из-за давления трибун и СМИ;
философия Нагельсмана заточена на доминирование при любых обстоятельствах;
у немцев звёзды даже в списке запасных.

По логике и здравому смыслу Германия должна побеждать, но из-за минимальной турнирной мотивации не исключаю сюрпризы», — отметил Прокофьев.

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