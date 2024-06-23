Швейцария — Германия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария – Германия.

Ставка: Германия победит за 1.70.

«Германия гарантировала себе место в плей-офф, Швейцария с огромной вероятностью – тоже. Формально это встреча за первую строчку в группе и теоретически более слабого соперника в 1/8 финала. Но на деле – много шансов на ротацию составов.

Ставки на подобные матчи всегда опасны и непредсказуемы. Заранее не угадать, что может прийти в голову тренерам. Лучше ориентироваться на стартовые составы за час до игры.

У меня такой возможности нет, поэтому беру чистую победу Германии за 1.70. Обоснование максимально простое:

Германия обязана побеждать в каждом матче из-за давления трибун и СМИ;

философия Нагельсмана заточена на доминирование при любых обстоятельствах;

у немцев звёзды даже в списке запасных.

По логике и здравому смыслу Германия должна побеждать, но из-за минимальной турнирной мотивации не исключаю сюрпризы», — отметил Прокофьев.