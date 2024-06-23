Албания — Испания: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Албания — Испания. Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение «Красной фурии»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.46. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1460 рублей. Успех албанцев оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Аналитики считают, что матч Албания — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Если забьют футболисты сборной Албании, сыграет коэффициент 1.75. Гол в исполнении команды Испании доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.