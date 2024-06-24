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Эксперты оценили шансы сборной Албании отобрать очки у Испании

Эксперты оценили шансы сборной Албании отобрать очки у Испании
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24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Албания — Испания. Начало игры — в 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение «Красной фурии»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.47. Это примерно 62% вероятности.

Успех албанцев оценён в 7.70 (13%). Ставки на ничью принимаются за 4.90 (25%).

Если сборная Албании не проиграет, зайдёт коэффициент 2.80 (38%).

Аналитики считают, что матч Албания — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Если забьют футболисты сборной Албании, сыграет коэффициент 1.75. Гол в исполнении команды Испании доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.

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