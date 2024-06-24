Хорватия — Италия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Италия.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

Сборная Италии не показывает футбола экстра-класса, но после назначения Лучано Спаллетти с игрой на результат у неё дела пошли повеселее. «Лазурная команда» одержала волевую победу во встрече с Албанией (2:1) и с минимальной разницей в счёте уступила Испании (0:1).

«Красной фурии» подопечные Спаллетти вполне могли проиграть крупнее. Испанцы были лучше во всех аспектах. У Италии показал уровень и характер разве что Джанлуиджи Доннарумма. Несколько раз он по-настоящему выручил.

Лучано Спаллетти отметил в игре своей команды пассивность. Он считает вялость основной причиной поражения. В какой-то степени он прав. Будь другая самоотдача, «лазурная команда» навязала бы Испании борьбу. Хватило ли бы этого для избежания поражения? Это уже другой вопрос.

Для выхода в плей-офф итальянцам достаточно не проиграть Хорватии. Джанлуиджи Доннарумма может стать героем национальной команды. Он поймал кураж. Возможно, на вратаря так повлияла новость, что «ПСЖ» приобрёл у «Краснодара» Матвея Сафонова.

Конкуренция всегда оказывала на Доннарумму положительное влияние. Заключить пари на то, что сыграет ТМ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Шесть из семи последних очных встреч закончились именно так. Ещё в одной команды на двоих забили три мяча.

Италия всегда славилась шикарной обороной. Да и Златко Далич предпочитает отталкиваться от футбола вторым номером. Думается, игра будет идти до гола, а затем ведущая в счёте команда начнёт сушить. Обе сборные хорошо это умеют.