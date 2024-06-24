Албания — Испания: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Албания — Испания.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.30.

У сборной Албании есть характер и качество. При далеко не самом звёздном составе она способна показывать приятную глазу игру и удивлять. Силвиньо поставил хороший контратакующий футбол. Опасные прострелы с флангов и разрезающие передачи — всё это у его подопечных есть.

Нет у албанцев только надёжного голкипера и достаточной крепости в защите. Они пропустили по два мяча во встречах с Италией и Хорватией, которые на Евро-2024 показывают, мягко говоря, невзрачную игру. Сказывается разница в классе.

«Орлы» изначально виделись главными аутсайдерами группы. От них были минимальные ожидания. Гол итальянцам, а также ничья с хорватами — это для албанцев уже прыжок выше головы. Они воодушевлены, но хватит ли вдохновения на совершение ещё одной, самой громкой сенсации?

Сборная Испании разгромила Хорватию (3:0) и победила Италию (1:0). По счёту не скажешь, что «Красная фурия» уверенно обыграла «лазурную команду», но на деле она забрала матч в одну калитку. Только чудом не забила больше.

При де ла Фуэнте сборная Испании вышла на совершенно новый уровень. Испанцы выиграли Лигу наций и уже гарантировали себе выход в плей-офф Евро-2024. Даже если де ла Фуэнте прибегнет к ротации и выделит время редко играющим футболистам, у «Красной фурии» есть все шансы уверенно победить албанцев.

Поставить на победу испанцев с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Де ла Фуэнте не только замечательный стратег, но и восхитительный мотиватор. Его подопечные заряжены мечтой — выиграть всё.