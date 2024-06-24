Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Хорватия — Италия

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Сборные Хорватии и Италии сыграют 24 июня в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Начало — в 22:00 мск.

Эксперты отдают преимущество подопечным Лучано Спаллетти. Победа хорватов оценивается коэффициентом 3.20, это около 30% вероятности. На успех итальянцев можно поставить с коэффициентом 2.50 — 40% вероятности. Ничья доступна с тем же значением, что и победа «шашечных» (30%).

Точный удар подопечных Лучано Спаллетти идёт в линии с коэффициентом 1.26, что эквивалентно 79% вероятности. Если сетку ворот оппонента потревожат подопечные Златко Далича, сыграет коэффициент 1.35. Это около 74% вероятности. Голы в обе стороны доступны с коэффициентом 1.65 (60%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (5.80). На победу сборной Италии со счётом 1:0 выставлен коэффициент 8.20.

Победа итальянцев идёт за 9.20, а ничья 2:2 — за 9.80. На 1:0 в пользу Хорватии дают коэффициент 10.0.