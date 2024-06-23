США — Боливия: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Кубка Америки США — Боливия.

Ставка: победа США с форой (-2.5) за 2.41.

Боливия — это очень специфическая команда. Дело в том, что страна расположена высоко в горах и разреженный воздух мешает соперникам в выездных встречах. Боливийцы дома создают проблемы фаворитам, но, спускаясь на равнину, чувствуют себя крайне неуютно.

Об этом можно судить по результатам последних товарищеских матчей. Боливийцы в июне 2024-го успели проиграть Мексике (0:1), Эквадору (1:3) и Колумбии (0:3). Конечно, можно списать провал на особенности подготовки к Кубку Америки, но негативная тенденция налицо.

Тренерский штаб сформировал команду из игроков, выступающих в местном чемпионате, дополнив несколькими легионерами. Среди них российскому болельщику хорошо знаком Роберто Фернандес. 24-летний защитник отыграл минувший сезон за калининградскую «Балтику» и был заметной фигурой в обороне.

От американцев ждут яркого старта на домашнем Кубке Америки. Они вполне могут взять пример с команды Юлиана Нагельсмана, которая разгромила Шотландию на Евро-2024. С учётом слабой игры Боливии в последних встречах мы предлагаем сделать ставку на победу США с форой (-2.5) за 2.41.