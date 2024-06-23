Уругвай — Панама: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Америки Уругвай — Панама.

Ставка: победа Уругвая + тотал больше 2.5 гола за 1.95.

Уругвайцы прекрасно комбинируют, всё время идут вперёд, и всё это при отлично отлаженной Марсело Бьелсой игре в обороне. Аргентинский специалист — настоящий гений. Есть ли у Панамы хоть какие-то шансы в предстоящей встрече? Что-то подсказывает, что нет.

За последние несколько лет качество игры «канальщиков» прилично улучшилось. Благодаря стараниям испанского специалиста Томаса Кристенсена они дошли до финала Золотого кубка, в котором досадно уступили Мексике (0:1). В двух встречах квалификации на ЧМ-2026 сборная победила Гайану (2:0) и Монтсеррат (3:1).

Кроме того, Панама заняла четвёртое место в Лиге наций КОНКАКАФ. В матче за третье место она уступила Ямайке (0:1). Известных футболистов в составе сборной Панамы нет, но Кристенсен так здорово усовершенствовал игру «канальщиков», что они превратились в команду, которая таит угрозу для любого соперника.

Но не для Уругвая. Хорошие результаты и качественная командная игра говорят не в пользу «канальщиков». Это значит, что недооценки со стороны небесно-голубых не будет. На встречи с сильными соперниками они настраиваются даже лучше.

Заключить пари на победу сборной Уругвая в матче с Панамой и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Все четыре очные встречи небесно-голубые выиграли. Дважды они победили с крупным счётом, и ещё один раз — разгромно.

В странах совершенно разный уровень футбола. И Марсело Бьелса делает эту разницу только существеннее. Его доверие к перспективной молодёжи, а также к ранее получавшим мало игрового времени или вообще не игравшим за сборную футболистам открывает новые возможности.