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Шотландия — Венгрия: прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024

Шотландия — Венгрия: прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024
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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

23 июня в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 Шотландия будет играть с Венгрией. Начало встречи – в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний шанс команд уцепиться за выход в плей-офф. «Тартановая армия» занимает третье место в группе А с одним очком. «Волшебные мадьяры» не набрали ничего и закономерно замыкают таблицу с 0 в графике очков.

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10 000 симуляций возможного исхода. Впервые на этом Евро у искусственного интеллекта нет явного фаворита. Впрочем, как и у букмекеров. Сборной Шотландии он отдаёт 38% вероятности. Коэффициент на победу «тартановой армии» составляет 2.65.

Прогнозы на Евро-2024:
У Шотландии и Венгрии уже плей-офф. Чего ждать на Евро-2024 сегодня
У Шотландии и Венгрии уже плей-офф. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Шансы сборной Венгрии искусственный интеллект оценил в 37,1%. Букмекеры, в свою очередь, предлагают на успех «волшебных мадьяр» коэффициент 2.55.

Соответственно, вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 24,9%. Ставки на этот исход принимают за 3.85.

Экспресс на сегодня:
Экспресс на Евро-2024: Германия может выдохнуть, Венгрии нельзя проигрывать
Экспресс на Евро-2024: Германия может выдохнуть, Венгрии нельзя проигрывать
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