Швейцария — Германия: прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024

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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

23 июня в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 Швейцария будет играть с Германией. Начало встречи – в 22:00 мск.

Немцы досрочно отобрались в плей-офф и занимают первое место в группе А с шестью очками. «Красные крестоносцы» находятся на второй строчке с четырьмя очками.

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10 000 симуляций возможного исхода. Он отдаёт предпочтение сборной Германии – 52,3%. Вполне обосновано. Коэффициент на победу бундестим равен 1.65.

Шансы сборной Швейцарии искусственный интеллект оценил в 23,5%. Букмекеры, в свою очередь, предлагают на успех «красных крестоносцев» коэффициент 6.00.

Соответственно, вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 24,2%. Ставки на этот исход принимают за 3.85.