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Швейцария — Германия: прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024

Швейцария — Германия: прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024
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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

23 июня в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 Швейцария будет играть с Германией. Начало встречи – в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Немцы досрочно отобрались в плей-офф и занимают первое место в группе А с шестью очками. «Красные крестоносцы» находятся на второй строчке с четырьмя очками.

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10 000 симуляций возможного исхода. Он отдаёт предпочтение сборной Германии – 52,3%. Вполне обосновано. Коэффициент на победу бундестим равен 1.65.

Прогноз на матч Швейцария — Германия:
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Шансы сборной Швейцарии искусственный интеллект оценил в 23,5%. Букмекеры, в свою очередь, предлагают на успех «красных крестоносцев» коэффициент 6.00.

Соответственно, вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 24,2%. Ставки на этот исход принимают за 3.85.

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