Хорватия — Италия: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Хорватия — Италия. Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

Дела сборной Хорватии обстоят максимально скверно. Она уступила Испании (0:3) и на последних минутах потеряла очки с Албанией (2:2). Подопечные Златко Далича рискуют впервые за долгое время не выйти в плей-офф крупного турнира.

Сборная Италии не показывает футбола экстра-класса, но после назначения Лучано Спаллетти с игрой на результат у неё дела пошли повеселее. «Лазурная команда» одержала волевую победу во встрече с Албанией (2:1) и с минимальной разницей в счёте уступила Испании (0:1).

«Красной фурии» подопечные Спаллетти вполне могли проиграть крупнее. Испанцы были лучше во всех аспектах. У Италии показал уровень и характер разве что Джанлуиджи Доннарумма. Несколько раз он по-настоящему выручил.

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