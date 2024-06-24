Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Евро-2024 Хорватия — Италия

24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Хорватия — Италия. Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Дела сборной Хорватии обстоят максимально скверно. Она уступила Испании (0:3) и на последних минутах потеряла очки с Албанией (2:2). Подопечные Златко Далича рискуют впервые за долгое время не выйти в плей-офф крупного турнира.

Сборная Италии не показывает футбола экстра-класса, но после назначения Лучано Спаллетти с игрой на результат у неё дела пошли повеселее. «Лазурная команда» одержала волевую победу во встрече с Албанией (2:1) и с минимальной разницей в счёте уступила Испании (0:1).

«Красной фурии» подопечные Спаллетти вполне могли проиграть крупнее. Испанцы были лучше во всех аспектах. У Италии показал уровень и характер разве что Джанлуиджи Доннарумма. Несколько раз он по-настоящему выручил.

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